Mathieu van der Poel spreekt klare taal over het uitblijven van een duel met Wout van Aert als wereldkampioen

Mathieu van der Poel doet zijn status van wereldkampioen alle eer aan. Als Wout van Aert er bij was geweest, was dat bij een zege in de Super 8 Classic misschien nog wat meer het geval.

In deze eendagswedstrijd boekte Mathieu van der Poel zijn eerste overwinning in de regenboogtrui. Lange tijd zag het er naar uit dat ook eeuwige rivaal Wout van Aert zou meedoen in de Super 8 Classic, maar die haakte finaal af.

Van der Poel had het na afloop hierover met de verzamelde pers, zo meldt In De Leiderstrui. "Wout had sowieso ook voorin meegedaan", had Van der Poel het wel graag tegen hem opegenomen. "Ik denk dat het voor de televisiekijkers jammer was dat hij er niet bij was."

VAN DER POEL NIET NAAR WK GRAVEL

Op de eerstvolgende clash Van der Poel-Van Aert zullen we dus nog even moeten wachten. Dat zou er in theorie kunnen komen op het WK gravel waar Wout van Aert van start gaat. Van der Poel past dan weer voor dat evenement. "Die wedstrijd heeft eigenlijk helemaal nooit op mijn agenda gestaan", is VDP duidelijk.