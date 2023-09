Victor Campenaerts rouwt: "Ik heb veel aan hem gehad"

Victor Campenaerts heeft een belangrijk persoon in zijn leven verloren. 'Den Bob', zijn oom en supporter nummer 1, overleed onverwacht.

In Spanje was Victor Campenaerts op fietsvakantie. Daar overleed geheel onverwacht 'den Bob', Campenaerts' oom, Peter, supporter nummer 1 en uitbater van het café Mombassa.

Toch reed Campenaerts de Super 8 Classic. "Ik heb meteen tegen de ploeg gezegd: we houden vast aan het programma. Alleen voor de begrafenis moeten de koersen straks wijken", zij hij aan Het Nieuwsblad.

De koers en de ploeg is wel een houvast voor Campenaerts: "Je hebt er een duidelijk vooropgesteld schema. Dat is beter dan thuis, waar er de voorbije dagen wat ritme ontbrak. Ik had andere dingen aan mijn hoofd en daardoor schoof ik alles op naar het laatste moment. In de koers kon ik de negatieve gedachten dan weer weghouden."

Voor Campenaerts was oom Bob wel een bijzonder belangrijk figuur in zijn leven: “Hij was mijn peter en hij was helemaal zoals een peter hoort te zijn. Ik heb heel veel aan hem gehad. Muziek en wielrennen waren zijn grote passies. Zo ben ik met hem en mijn pa voor het eerst naar The Who gaan kijken."