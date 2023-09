Het ultieme doel van Jasper Philipsen: zo wil hij Tadej Pogacar, Jumbo-Visma en Remco Evenepoel aftroeven

Jasper Philipsen heeft nog één belangrijk doel dit seizoen en dat is de internationale zegekoning worden. Daarvoor rijdt hij nog heel wat wedstrijden. Het doel is om nog voor Tadej Pogacar en co te gaan.

Momenteel heeft Jasper Philipsen 13 profzeges. Daarmee staat hij in de internationale zegestand na de Vuelta 5e. Aan de leiding staat Tadej Pogacar met 16 profzeges. Op plaatsen 2 en 3 staat een duo van Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard telt 15 zeges en Primoz Roglic 14. Ook is er nog Remco Evenepoel. Hij staat met 13 zeges en meer 2e plaatsen 4e. Philipsen moet hen nog allemaal voorbij en zal daarvoor nog heel wat koersen rijden. Op 24 september rijdt hij Parijs-Chauny en een week later volgt de Famenne Ardenne Classic (1 oktober). Vervolgens zijn er nog de Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en de Ronde van Turkije (8-15 oktober). Daar zijn nog minstens 4 sprintkansen. © photonews JASPER PHILIPSEN NOG MET DE MEESTE KOERSDAGEN Zo zal Philipsen de komende weken nog 11 koersdagen tellen. Dat zijn er een pak meer dan zijn concurrenten. Pogacar rijdt volgens ProCyclingStats nog de Ronde van Emilië, de Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije. Dat zijn 3 koersdagen. Mogelijk hoeft Philipsen van Vingegaard en Roglic geen concurrentie meer verwachten. Momenteel staan er geen koersen op hun programma. Al kan de Lombardije daar nog bijkomen. Evenepoel zal sowieso aan de start van Lombardije staan. Nadien rijdt hij ook nog de Chrono des Nations. Philipsen heeft zo een goede kans om de internationale zegekoning te worden. Half oktober zullen we het verdict kennen.