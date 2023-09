Speelt ziekte Wout van Aert parten op het EK? Bondscoach Vanthourenhout met zorgen

Wout van Aert was de afgelopen dagen wat ziek, maar kan toch deelnemen aan het EK. Al is het nog wat afwachten hoe goed Van Aert zal zijn.

Na een uitstekende Ronde van Groot-Brittannië, waar Van Aert een rit en het eindklassement won, werd hij wat ziek. Van Aert moest afzeggen voor de SUPER 8 Classic, waardoor er geen duel kwam met Mathieu van der Poel.

"Wout is een dag of twee echt van de fiets gebleven", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. "Cruciale trainingsdagen waren dat niet, maar natuurlijk is ziekte nooit het ideale scenario. Herstellen kost altijd energie."

Geen ideale voorbereiding

Vanthourenhout verwacht dat Van Aert wel fit zal zijn voor de tijdrit van woensdag. De voorbereiding van Van Aert was niet hetzelfde als voor een WK, maar Vanthourenhout denkt wel dat Van Aert wel competitief zal zijn.

"Ik wil niet negatief doen. Ik ga af op de Tour of Britain waar Wout in goede doen was en zich ook mentaal fris voelde", besluit Vanthourenhout nog.