Wout Van Aert noemt zijn topfavoriet voor het EK tijdrijden

Wout Van Aert en Yves Lampaert rijden voor België het EK tijdrijden. Vooraf sprak Van Aert al met de pers. Volgens hem is Joshua Tarling de te kloppen man.

Dit jaar gaat het EK wielrennen in de Nederlandse provincie Drenthe door. De VAM-berg is het decor voor de wegrit van zondag, maar eerst is er woensdag nog de tijdrit. Daarvoor vormt Emmen het decor. Het parcours is biljartvlak en in totaal zijn er 6 bochten, waarvan een U-turn. Uiteindelijk is het hele parcours 29 km lang.

Wout Van Aert is een van de favorieten voor Europese titel in het tijdrijden. "Filippo Ganna en Remco Evenepoel zijn hier niet. Dus ik start met de gedachte dat ik op het podium kan eindigen", zei hij op een persconferentie.

Volgens Van Aert is hij niet de favoriet. "Dat is Joshua Tarling, ondanks zijn leeftijd", aldus Van Aert. "Hij heeft zijn bronzen medaille op het WK ook in de Renewi Tour bevestigd. Het parcours is mooi, maar niet meteen in ons voordeel. Ik denk dan eerder aan een type als Tarling, een boom van een mens."