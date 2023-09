🎥 Frankrijk onttroont Italië op de mixed relay na een secondenspel, de Belgen betalen leergeld

Frankrijk heeft de mixed relay bij de elite gewonnen. Het klopte titelverdediger Italië met 4 seconden. België kwam niet met de sterkste bezetting aan de start en werd 7e.

Ook de profs reden op het EK in het Nederlandse Drenthe de mixed relay. Voor België kwamen Jelle Vermoote, Victor Vercouillie en Siebe Deweirdt eerst in actie. Het zou voor hen een leerschool zijn. Bij de wissel klokten ze de 7e tijd af. Enkel Oekraïne was trager.

Daarna was het de beurt aan Sara Van de Vel, Fauve Bastiaenssen en Valerie Demey. Ze klokten na 48'09" af. Daarmee eindigden ze 7e. Ook deze keer hield België Oekraïne achter zich.

Voor het goud ging het tussen Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Italië had halfweg de beste tussentijd en aan het einde zette Nederland de 1e richttijd neer. Vervolgens kwam Italië. Ze waren sneller, maar hadden wat tijd op de Nederlanders toegegeven.

De tijd van de Italianen was niet voldoende. Frankrijk ging er nog over. Bij de wissel had het nog 20 seconden achterstand, maar het zette een sterk 2e deel neer. Het ging een pak sneller dan bij Italië en aan de finish waren ze 4 seconden sneller. Zo was het goud voor Frankrijk en het zilver voor Italië. Duitsland pakte het brons mee naar huis.

🚴🇪🇺 | De Franse dames hebben zeer snel gereden en leggen met de Franse ploeg beslag op het goud. Nederland wordt helaas vierde! 🥇🇫🇷 #EuroRoad23 #Drenthe2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/d0WzbE1S32 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 21, 2023

Results powered by FirstCycling.com