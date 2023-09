Belg bij Tour de Tietema die geen prof mag worden, neemt geen blad voor de mond: "Het voelt als geen respect"

Yentl Vandevelde mag uitkijken naar een nieuw team. Bij Tour de Tietema wordt hij geen prof en hij is daar alles behalve tevreden mee.

Tour de Tietema maakt in 2024 de overstap naar het procontinentale niveau en wordt daardoor een profploeg. De ploeg zal dan ook TDT-Unibet heten. Verschillende renners kregen een profcontract, maar Yentl Vandevelde niet. Hij mag naar een nieuwe ploeg uitkijken.

Nochtans kreeg Vandevelde recent nog andere dingen te horen. "Enkele weken geleden had ik een meeting met de ploegleiding en toen kreeg ik ook positieve signalen. Er werd me verteld dat er een stijgende lijn in mijn prestaties zit en dat het er voor volgend jaar goed uitzag", zei hij bij WielerFlits.

"Maar 2 weken geleden kreeg ik iets helemaal anders te horen", ging Vandevelde verder. "Ik mocht niet blijven en als excuus kreeg ik te horen dat ik volgend seizoen het niveau niet zou aankunnen."

YENTL VANDEVELDE WINT IN DE ZLM TOUR

Vandevelde vroeg sindsdien verschillende keren om extra uitleg, maar kreeg die niet en anderen geloofden hem niet: "Het voelt allemaal een beetje ondankbaar. Ik ben de renner die de grootste overwinning van de ploeg (rit in de ZLM Tour, red.) pakt, maar mag niet blijven."

"Ze hebben het hele jaar niet in mij geloofd", ging Vandevelde verder. "Zelfs niet na mijn zege in de ZLM Tour. Ik moest voor anderen blijven rijden. Al voelde ik anderzijds dat ik een andere klik met de ploeg had dan de andere jongens."

Zo moet Vandevelde nog laat naar een nieuw team op zoek en dat vindt hij jammer. "Als ik het niveau niet zou aankunnen, zou ik me erbij neerleggen, maar ik heb net bewezen dat ik het wel aankan. Ik voel weinig respect en ben ervan overtuigd dat de ZLM Tour geen lucky shot was."