Geen Van der Poel in de Tour volgend jaar? Nederlands bondscoach is bijzonder duidelijk over Olympische droom

Mathieu van der Poel wil na het fiasco in Tokio opnieuw vol inzetten op het mountainbiken op de Olympische Spelen in Parijs. Maar dat lijkt in combinatie met de Tour moeilijk.

Van der Poel zakt dit weekend af naar Parijs om zondag deel te nemen aan het Olympische testevent in het mountainbiken in Parijs. Het is vooral de bedoeling om het parcours al eens te zien, de uitslag is van ondergeschikt belang.

"Het kan een klimparcours zijn met twee lange klimmen, of een intervalparcours met meerdere korte hellingen. Het kan zomaar zo zijn dat Mathieu na zondag heel anders over zijn mountainbike-ambities in Parijs denkt", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij Wielerflits.

Tour de France

Want de olympische cross country-wedstrijd wordt volgend jaar op 29 juli gereden, negen dagen na het einde van de Tour in Nice. "Ik heb al eerder gezegd dat mijn ideale voorbereiding voor Mathieu er eentje is zonder de Tour, of tot de eerste rustdag", zegt De Knegt nog.

Onder meer Tom Pidcock, die in Tokio Olympisch kampioen werd en onlangs nog wereldkampioen werd, zet volgend jaar vol in op het mountainbiken. "Als Mathieu dat ook doet, dan denk ik wel dat hij dichtbij goud kan zijn."