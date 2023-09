Remco Evenepoel windt er geen doekjes om: "Het houdt mijn voeten op de grond"

Remco Evenepoel lanceerde deze week zijn R.EV Brussels Cycling Academy. Hij wil zo ook na zijn carrière een impact blijven maken.

Evenepoel wil met zijn R.EV Brussels Cycling Academy kansarme kinderen in het Brusselse kennis laten maken met de fiets. Op langere termijn is het de bedoeling dat de academie een jongen en een meisje op het WK van 2030 krijgt. Brussel stelde zich daarvoor kandidaat.

Met de academie probeert Evenepoel zo ook na zijn carrière nog het verschil te maken. "Ik wil me blijven engageren en positieve effecten creëren. Dit is ook voor mij een houvast", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Evenepoel is het als renner soms moeilijk om te beseffen dat er ook nog een wereld is buiten de koers of de vele stages. "Dit helpt me daarbij. Het houdt mijn voeten op de grond. Je oogkleppen wijd open zetten, is altijd positief."