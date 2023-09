Jasper Stuyven niet tevreden over 2023: "Mag gerust hard zijn voor mezelf"

Jasper Stuyven moet op het EK in Drenthe Wout van Aert en Arnaud De Lie aan de gouden medaille helpen. Over zijn eigen seizoen is hij niet zo tevreden.

Jasper Stuyven reed dit jaar al goede kampioenschappen. Op het BK pakte hij brons, op het WK in Glasgow werd hij zesde. Op het EK in Drenthe is hij er opnieuw bij, maar dan vooral om kopmannen Van Aert en De Lie te helpen. Over de rest van zijn eigen seizoen is Stuyven veel minder tevreden. "Ondermaats. Het tweede jaar op rij al en dat wringt", zegt hij bij HLN. Vorig jaar werd hij ziek tijdens de klassiekers, dit jaar kende hij vooral pech met lekke banden en de val van Maciejuk en de Ronde van Vlaanderen. "Ik geef mezelf een vier op tien. Als ik een vijf zou geven, is dat enkel om mezelf niet te willen buizen, maar ik mag gerust hard zijn voor mezelf", zegt Stuyven. Zijn laatste overwinning is nog altijd Milaan-Sanremo in 2021. "Dat knaagt enorm."