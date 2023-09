Wout van Aert over één zaak enorm verbaasd: "Ik weet niet wat ze aan het denken waren, heb zoiets nog nooit gezien"

Het kan nog altijd gebeuren dat Wout van Aert verbaasd opkijkt in het wielerwereldje. Sterker nog, op het EK wielrennen is dat het geval.

Van Aert ging vooraf al ruimschoots in op welk scenario hij verwacht in de EK-wegrit en van wie de meeste tegenstand moet komen. Een groep van maximaal twintig man, zo schat hij de eventuele kopgroep in. De status van favoriet deelt hij met Mads Pedersen.

VAN AERT VINDT HET EEN RARE SLOTKILOMETER

Op de persbabbel in aanloop naar het EK had Van Aert nog wel wat te vertellen. Over wat het peloton diep in de finale te wachten staat, bijvoorbeeld. "Het is een hele rare slotkilometer", heeft één van de Belgische kopmannen al grote ogen getrokken.

"Ik weet niet wat ze aan het denken waren toen ze dit parcours uittekenden, maar ik heb zoiets nog nooit gezien", besluit Van Aert.