Oliver Naesen heeft eindelijk een keuze gemaakt over zijn toekomst

AG2R Citroën heeft de contractverlenging van vijf renners bekendgemaakt, onder meer Oliver Naesen. Naesen rijdt sinds 2017 voor de ploeg en doet er nu nog twee jaar bij. Hij blijft nu tot eind 2025 bij de Franse ploeg.

Zijn rol wordt ietwat anders. "Ik zal meer als belangrijke helper voor onze kopmannen gaan rijden. De periode van de voorjaarsklassiekers blijft erg belangrijk in mijn seizoen, daar wil ik graag schitteren."



"De zaken zijn geëvolueerd in de koers op het hoogste niveau. Ik kijk ernaar uit om op een andere manier de start van het seizoen aan te pakken."

Naesen wil ook zijn ervaring doorgeven aan jongeren. "Ik ken het huis uitstekend. Trouw blijven aan de ploeg vind ik erg waardevol. Ik kan niet wachten om nieuwe bladzijden te schrijven dan dit mooie verhaal."

