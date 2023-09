Wout van Aert na zilver op WK: "Misschien heb ik dat wel nodig in de winter"

Wout van Aert heeft op het EK in Drenthe opnieuw genoegen moeten nemen met zilver. Hij lijkt ook zelf te beseffen dat er iets anders moet.

Wout van Aert werd in Drenthe al voor de 12de keer tweede op een internationaal kampioenschap, wegwielrennen en veldrijden gecombineerd. Van Aert stond ook drie keer op het hoogste schavot, op het WK veldrijden in 2016, 2017 en 2018.

Voor Van Aert was het opnieuw een teleurstelling. Omdat hij hier, in tegenstelling tot op het WK, toen Van der Poel won, wel scenario's zag om te winnen. Een nieuwe teleurstelling. "Natuurlijk speelt dit door mijn hoofd", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Het is een dubbel gevoel", zei Van Aert nog. "Enerzijds ben ik er vooraan altijd bij, anderzijds is dit jaar een jaar van altijd net niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het straks weleens anders zal zijn. Misschien heb ik een reset in de winter nodig."