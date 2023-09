Wansmakelijk: beeldje van overleden wielerheld vernield

Vier jaar geleden overleed wielerheld Patrick Sercu. Nu is er slecht nieuws over een beeldje van hem.

In Izegem is er een herdenkingsbeeldje gemaakt voor Patrick Sercu. De wielerheld en Olympisch kampioen van 1964 overleed in 2019. Eerder dit jaar werd daarvoor een beeld ingehuldigd.

Het beeldje verdween dit weekend plots. Gestolen, dachten velen. Ondertussen is er meer nieuws naar buiten gekomen, maar echt leuk is het niet meteen te noemen.

Vandalisme

Er werd vandalisme gepleegd op het beeldje en daarna werd het binnengebracht bij de stadsdiensten. Daar bekijken ze hoe ze het kunnen herstellen, weet Het Nieuwsblad.

Opmerkelijk nog volgens de krant: het herdenkingspleintje ligt immers pal tegenover de Izegemse politiepost. Het zou wel niet gaan over een continu bemande post, maar toch: het getuigt van lef.