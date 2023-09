Zonneveld beantwoordt de grote vraag over de fusie: "Dat is de enige reden voor Jumbo-Visma"

Waarom zou Jumbo-Visma zelfs denken aan een fusie met Soudal Quick-Step? Het is de vraag die Thijs Zonneveld zich stelt.

Jumbo-Visma is de dominante ploeg in het peloton, de drie eindzeges in de grote rondes dit jaar zijn daar het grote voorbeeld van. In de grote eendagswedstrijden kan het nog beter, maar voor de rest staat de ploeg aan de top.

Vooral wat trainingen, voeding en het omgaan met renners bevat. "Bij Jumbo-Visma is alles wetenschappelijk en tot in de details geregeld. Bovendien zijn ze best transparant en is het helder qua communicatie", zei Thijs Zonneveld in zijn podcast In het Wiel.

Complete mismatch

"En dan heb je aan de andere kant de gesloten Wolfpack. Daar zijn ze meer van 'wij tegen de rest van de wereld'. Ze zijn er ook goed mee geworden, maar de laatste jaren zijn ze ook veel op zichzelf gericht en om zich heen aan het schoppen. Die moeten juist fuseren met een formatie die dat totaal niet heeft."

"De enige reden voor Jumbo-Visma om met Soudal Quick-Step samen te gaan is dat ze geen optie zien om een andere sponsor aan te trekken. Zowel in cultureel als sportief opzicht is het een complete mismatch!", stelt Zonneveld nog.