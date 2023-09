Na uitspraak over 'de haat van Remco Evenepoel tegenover Jumbo en omgekeerd' trekt Geraint Thomas zijn conclusies

Geraint Thomas heeft straffe taal gesproken. "Remco Evenepoel haat Jumbo en Jumbo haat Evenepoel", liet de Welshman optekenen tijdens de meest recente aflevering van zijn podcast Watts Occurring.

Dat was de reactie van de voormalige Tourwinnaar in een gesprek met ploegmaat Luke Rowe op de wilde verhalen over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Thomas lijkt nu wel te beseffen dat zijn uitspraak één en ander teweeg heeft gebracht.

Uit de hashtag van een tweet van hem blijkt dat hij er hoogte heeft van genomen dat hij zo de Belgische tv heeft gehaald. "Luke Rowe, misschien moeten we geen grapjes meer maken over serieuze zaken op Watts Occurring?"

Thomas doet dus uitschijnen dat hij al lachend zei dat Evenepoel en Jumbo-Visma mekaar haten en dat het allemaal niet zo ernstig genomen moet worden.