Wat rest nog voor Wout Van Aert, Remco Evenepoel en andere toppers? Ontdek hier hun resterende kalender

Het wielerseizoen 2023 loopt op zijn einde. De meeste belangrijke koersen zijn verreden, maar hier en daar wordt er nog gekoerst. Ook komen enkele toppers in 2023 nog in actie.

Wout Van Aert zal op 2 oktober nog de Coppa Bernocchi rijden. Een dag later volgt de Tre Valle Varesine. Op 5 oktober zal hij dan de Gran Piemonte rijden. Daarna volgt voor Van Aert nog het WK gravel op 8 oktober. Zo zal hij enkel nog in Italië in actie komen. Nadien zal Van Aert zich op het crosseizoen voorbereiden.

Remco Evenepoel zal in 2023 nog 2 keer in actie komen. Op 7 oktober rijdt hij de Ronde van Lombardije in Italië. Een week later zal hij zijn regenboogtrui in het tijdrijden nog eens tonen. Op 15 oktober is er dan de Chrono des Nations.

Dit jaar zal Tadej Pogacar enkel nog in Italië een profkoers rijden. Op 30 september is er de Ronde van Emilia en op 3 oktober zal hij Van Aert in de Tre Valle Varesine bekampen. Nadien volgt er op 7 oktober nog een duel met Evenepoel in de Lombardije. Na het seizoen zal hij in Japan op 5 november nog het Saitama Criterium rijden.

In Lombardije zal er nog een 3e topper aan de start staan. Primoz Roglic zal er zijn seizoen afsluiten. Overigens rijdt hij ook de Ronde van Emilia (30 september) en de Tre Valle Varesine (3 oktober).

Voor Jasper Philipsen zal het nog druk seizoenseinde worden om de internationale zegekoning te worden. Op 28 september rijdt hij het Circuit Franco-Belge. Nadien volgt nog de Münsterland Giro op 3 oktober in Duitsland en een dag later de Elfstedenrace in Nederland. Ten slotte zal hij nog de Ronde van Turkije rijden (8-15 oktober).

Philipsen zal tijdens het Circuit Franco-Belge onder meer Arnaud De Lie tegenkomen. De Lie rijdt nadien nog de Famenne Ardenne Classic (1 oktober) en de Tour of Guangxi (12-17 oktober).

Dan is er ook nog Mads Pedersen. Hij rijdt de op 3 oktober de Münsterland Giro. Op 5 oktober staat hij nog aan de start van Parijs-Bourges.

Mathieu van der Poel zal niet meer in actie komen. Hij bereidt zich op het crossseizoen voor. Ook Jonas Vingegaard en Sepp Kuss komen dit jaar niet meer in actie. Zij denken aan vakantie.