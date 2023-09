Wereldkampioen en talent verlaat Soudal Quick-Step en zegt ook duidelijk waarom

Ethan Vernon trekt na dit jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. De wereldkampioen afvalkoers trekt naar Israel Premier-Tech een heeft daar een goede reden voor.

Na twee jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere rijdt Ethan Vernon (23) vanaf 2024 voor drie jaar voor Israel-Premier Tech. Dit jaar won hij de Trofeo Palma, twee ritten in de Ronde van Rwanda, een rit in de Ronde van Romandië en de Ronde van Duitsland.

"Ik kijk met grote tevredenheid terug op het afgelopen jaar", vertelde Vernon bij In de Leiderstrui. "Ik heb mezelf weer goed kunnen ontwikkelen en heb een paar mooie koersen gewonnen." Maar toch vertrekt hij dus bij Soudal Quick-Step.

En daar heeft Vernon zo zijn redenen voor. "Zij begrijpen precies wat ik wil met het oog op de toekomst." Vernon stelt ook dat hij meer gaat kunnen meebeslissen over hoe zijn programma eruit ziet, ook in combinatie met het baanwielrennen.

"Ik denk dat er veel potentie is om te groeien als coureur. Er zijn namelijk wel een aantal dingen die ik graag zou willen verbeteren, zowel over het algemeen als specifiek in mijn sprint."