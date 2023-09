Wout Van Aert profiteert van zijn medailles op het EK, ook Soudal Quick-Step doet gouden zaken

Wout Van Aert staat opnieuw 5e op de UCI-ranking. Dat komt door zijn 2 medailles op het EK in Drenthe. Soudal Quick-Step stijgt in het ploegenklassement dan weer een plaats. Het staat zo 3e.

Op het EK in Drenthe werd Wout Van Aert 3e in de tijdrit. Enkele dagen later pakte hij zilver in de wegrit. Dat leverde hem heel wat punten op en zo schoof hij op naar plaats 5, waar Mads Pedersen stond.

Tadej Pogacar is nog steeds de nummer 1 van de wereld en heeft nog steeds een ruime voorsprong op Jonas Vingegaard die sinds de Vuelta op nummer 2 staat. Remco Evenepoel (3) en Jasper Philipsen (8) zijn de andere Belgen in de top 10.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7510,86 punten

2. Jonas Vingegaard: 6450,07 punten

3. Remco Evenepoel: 5386,71 punten

4. Primoz Roglic: 4783,36 punten

5. Wout Van Aert: 4562 punten

6. Mads Pedersen: 4481,14 punten

7. Mathieu van der Poel: 4163 punten

8. Jasper Philipsen: 4060 punten

9. Adam Yates: 3842,86 punten

10. Joao Almeida: 3110,62 punten

© photonews

UAE blijft het ploegenklassement aanvoeren, maar Jumbo-Visma hijgt in de nek. Beide ploegen hebben een ruime voorsprong op de rest van het pak. Dat pak wordt na de goede prestaties in Slovakije en Luxemburg door Soudal Quick-Step aangevoerd, dat op 2 weken tijd van 5 naar 3 gaat.

Verder in de top 10 staan nog 2 Belgische ploegen. Alpecin-Deceuninck blijft 8e staan. Op de volgende plek vinden we nog steeds Lotto Dstny. Intermarché-Circus-Wanty schoof een plaats op en staat 14.