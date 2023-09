🎥 Bij afwezigheid van Jasper Philipsen rijdt Arnaud De Lie de concurrentie op lengten in het Circuit Franco-Belge

Arnaud De Lie heeft in het Circuit Franco-Belge zijn negende zege van het seizoen gepakt. De jonge Belg was in de steile slotkilometer sneller dan Rasmus Tiller en Corbin Strong.

Het Circuit Franco-Belge moest een duel worden tussen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie, maar Philipsen kwam niet aan de start door ziekte. Lotto-Dstny controleerde een vroege vlucht van vier, die al op 80 kilometer van de meet werd gegrepen. Een groepje met onder meer Campenaerts, Skujins, Sénéchal en Turgis reed dan weg uit het peloton, maar zij werden door Intermarché-Circus-Wanty weer gegrepen. De Bondt probeerde nog alleen weg te rijden, maar ook hij werd weer gegrepen. De Lie heerst in de sprint Op de laatste beklimming van de Trieu-Knokteberg, reed niemand meer weg en een groepje van zo'n 15 renners trok naar de steile slotkilometer. Girmay en Florian Vermeersch voerden het tempo daarin stevig op. De Noor Johannessen deed nog een lead-out voor zijn ploegmaat Rasmus Tiller, maar het was Arnaud De Lie die uit zijn wiel kwam. De jonge Belg sprintte Tiller uit het wiel en pakte dus zijn negende overwinning van het seizoen. 🚴🇧🇪 | Arnaud de Lie wacht als een ervaren renner tot het perfecte moment en maakt het heel overtuigend af. Een prachtige overwinning voor de Belgen in de #FrancoBelge



