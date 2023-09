Werken voor Van der Poel of voor Cancellara? 'VDP ziet Belg vertrekken met wie hij liefst vier jaar samengewerkt heeft'

Hoewel alles voor hem naar wens verloopt, blijven niet alle samenwerkingen van Mathieu van der Poel duren. Bij Alpecin-Deceuninck gaan ze afscheid nemen van een Belgisch staflid.

Dat is alvast wat HNB en HLN melden: volgens de Vlaamse kranten gaat ploegleider Bart Leysen volgend jaar bij Team Tudor aan de slag. Dat is de ploeg van Fabian Cancellara, die de ambitie koestert om hiermee door te groeien naar een nog hoger niveau.

© photonews

Met het binnenhalen van de 56-jarige Leysen verhoogt Cancellara alvast de dosis ervaring in zijn team. Leysen was sinds 2020 aan de slag bij eerst Alpecin-Fenix en daarna Alpecin-Deceuninck als ploegleider. Aan het einde van dit seizoen zal hij dus vier jaar met Mahieu van der Poel hebben samengewerkt.

Indien waar is het alvast een opmerkelijke zet van Leysen, die in die functie alleen nog maar voor Belgische teams had gewerkt, met eerder ook een jaar bij Lotto op zijn cv.