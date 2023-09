Arnaud De Lie kan het niet laten en komt nog eens terug op sprint van het EK op de weg

Arnaud De Lie probeerde Wout van Aert op het EK naar goud te loodsen. Het werd echter opnieuw een zilveren medaille voor Van Aert.

Arnaud De Lie en Wout van Aert waren de twee kopmannen van de Belgische wielerploeg op het EK op de weg in het Nederlandse Drenthe.

Op vijf kilometer van het einde besliste De Lie om zich op te offeren en voluit de kaart van Wout van Aert te trekken. Hij bracht Van Aert terug, maar die geraakte in de slotmeters niet meer voorbij Christophe Laporte.

Bij La Dernière Heure kwam De Lie nog eens terug op die sprint, waarvan velen achteraf van oordeel waren dat het misschien beter was geweest dat niet Wout van Aert maar hij de kopman was geweest.

“Ik weet het niet”, klinkt het. “Ik heb niet vaak de kans om me op te offeren voor de ploeg. Maar ik doe het wel graag voor een ploegmaat. Als je bij de nationale ploeg rijdt, dan is het om titel te verzamelen. Wout zat er heel dicht bij.”

“Er wordt gesproken over mijn inspanning voor Wout, maar je mag niet vergeten, dat als Wout en ik vooraan zaten, we dat ook te danken hadden aan het werk vooraf van onze andere ploegmaten. Er was niet enkel ik alleen op het EK, het was helemaal anders.”