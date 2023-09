Evenepoel naar Jumbo Visma? Axel Merckx heeft er een uitgesproken mening over

De fusiegesprekken tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep hebben ook zijn gevolgen voor Remco Evenepoel. De ideale gelegenheid om elders heen te gaan?

Vader Patrick Evenepoel liet daags voor het WK op de weg weten dat hij niet zeker was dat Remco Evenepoel in 2024 nog voor Soudal-QuickStep zou rijden.

Wist hij toen al meer over de mogelijke fusie met Jumbo Visma? Het zou zo maar kunnen. Het samensmelten van beide topploegen is en blijft een bijzonder heikel topic in het wielerwereldje. Ook Axel Merckx had het erover in zijn column voor La Dernière Heure.

Een soort van superploeg in het peloton ziet Merckx zeker wel gebeuren, maar hij denkt niet dat Remco Evenepoel iets in dat verhaal wil betekenen.

“Ik zie het nut er niet van in voor Remco om naar Jumbo te trekken”, klinkt het. “Evenepoel wil de Tour de France winnen. Hij zal dan ook geen voorstander zijn van deze fusie, gaan naar de tweevoudige Tourwinnaar.”

Merckx ziet eerder een ander scenario plaatsvinden. “Als hij contractvrij wordt door de fusie, dan kan hij gewoon vertrekken. En dat zal hij ook doen. Voor Patrick Lefevere zou deze fusie ook de oplossing zijn. Hij heeft veel renners en personeel onder contract. Daardoor zouden veel mensen beschikbaar worden op de markt.”