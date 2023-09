'Nieuw monstersalaris van Primoz Roglic lekt uit, groot verschil met Van Aert en Van der Poel'

Primoz Roglic vertrekt dus toch bij Jumbo-Visma. De Sloveen lijkt een monstercontract te kunnen tekenen.

Ondanks een contract tot eind 2025 hebben Primoz Roglic en Jumbo-Visma zaterdag aangekondigd dat de Sloveen het team na dit seizoen zal verlaten. Voor welke ploeg hij volgend jaar zal rijden is nog niet bekend, dat zal pas na het huidige seizoen zijn.

Wat wel duidelijk is, is dat Roglic flink wat geld zal verdienen bij zijn nieuwe ploeg. "Hij heeft een enorm bod gekregen dat alle verwachtingen overtreft, waarschijnlijk in de buurt van het loon van Pogacar", zegt een baas van een WorldTour-team bij GCN.

Pogacar heeft een salaris van iets meer dan 6 miljoen euro per jaar, Roglic zou voor drie jaar getekend hebben en ieder seizoen zo'n 6 miljoen euro per jaar verdienen. Ter vergelijking, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zouden iets meer dan 2 miljoen euro per jaar opstrijken.