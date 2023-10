Belgische voorjaarsrenner sabelt fusie Jumbo-Quick Step neer: "Geen geweldig nieuws, dan niet veel over voor de rest"

Geen geweldig nieuws. Een bewijs van het niet zo sterke model. Als de fusie tussen Jumbo en Quick Step doorgaat, zullen de andere kampen daar wellicht weinig enthousiast op reageren. Oliver Naesen heeft er alvast een heldere mening over.

"Een straf verhaal. Als twee van de beste teams ter wereld het om financiële redenen nodig vinden te fuseren, toont dat aan dat het model van het wielrennen niet megasterk is", zegt Naesen aan Sporza. "Geweldig nieuws is dat niet. Als een ploeg verdwijnt, zijn er ook een aantal plaatsen die verdwijnen. Op dat vlak is het niet zo mooi."

De renner van AG2R Citroën haalt al het business model van het profwielrennen aan. Wat scheelt daar dan mee? "Daar is al zoveel over gezegd en geschreven. Ticketverkoop bestaat niet, renners verkopen ook niet op uitzonderingen na. De enige inkomstenbron is sponsoring. Het is niet te onderschatten."

© photonews

Wat kan de impact van die fusie zijn op de tegenstand? "Als het echt een superteam wordt, zal iedereen gedegradeerd worden tot figuranten. Voor zover dat nu al niet het geval is. Als Jumbo zich gaat versterken met de betere Quick Step-renners, dan schiet er niet veel meer over voor de rest."

Op de vraag of Naesen eventueel ook die nieuwe superploeg gaat vervoegen, antwoordt hij met de glimlach. "Daar zal geen plaats zijn voor mij. Neen, zeker niet."