Oppermachtige Jasper Stuyven juicht voor eigen volk bij zeldzame ervaring op het gravel, andere Belg pakt zilver

Jasper Stuyven verklaarde vooraf niet veel ervaring te hebben met gravelracen. Oppermachtig was hij voor eigen volk, veel ervaring of niet. Met Merlier op plek 2 staan er twee Belgen op het podium na dit EK.

Op grind rijden brengt enig risico met zich mee en dat moesten enkele deelnemers aan de lijve ondervinden. Thibau Nys moest opgeven na een lelijke valpartij en ook Michael Vanthourenhout moest uit koers stappen. Ondertussen vormde zich al een elitegroep van twaalf man met tal van mooie namen.

Alex Colman kon een voorsprong pakken, maar Jasper Stuyven ging achter hem aan. Veel ervaring in het gravelracen had de Leuvenaar dus nog niet. Wie voldoende klasse in huis heeft, heeft dat niet nodig, zo blijkt. Stuyven ging op en over Colman solo naar de leiding.

RIJDEN VOOR PLEK 2 ACHTER STUYVEN

Gianni Vermeersch versnelde ook nog wel, maar het was rijden voor plaats 2 achter een oppermachtige Stuyven. Die had op 10 kilometer van de finish een minuut voorsprong. De Europese titel voor eigen volk ontsnapte hem niet. Merlier spurtte bij de achtervolgens naar zilver, voor Voss, Gianni en Florian Vermeersch en Vakoc.