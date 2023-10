Ploegleider van Soudal Quick-Step over Patrick Lefevere: "Dat zal een prioriteit zijn voor hem"

Er heerst nog altijd veel onzekerheid over de mogelijke overname van Soudal Quick-Step door Jumbo-Visma. Afwachten lijkt het enige wat ze bij de Belgische ploeg kunnen doen.

Bestaat Soudal Quick-Step nog in 2024? Het is een vraag waarop wellicht snel duidelijkheid zal komen, want Patrick Lefevere stelde een ultimatum voor maandag. Bij het personeel van de ploeg heerst er vooral onzekerheid over de toekomst.

"Er is geen communicatie meer geweest sinds de mail en Patrick heeft ons alleen maar gevraagd om vertrouwen in hem te hebben. We moeten gewoon wachten en dat is alles wat ik nu kan zeggen", zegt ploegleider Geert Van Bondt bij GCN.

"Hij heeft tegen mij altijd gezegd dat het team alles voor hem is en dat zei hij ook in die e-mail. Het gaat over 80 mensen en ik denk dat dat zijn prioriteit is, om ervoor te zorgen dat het met iedereen goed gaat en dat ze volgend jaar allemaal een baan hebben", zei Van Bondt nog.