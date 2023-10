Wout van Aert niet op het EK gravel, maar is klaar om elders de schijnwerpers naar zich toe te trekken

Op het EK gravel zullen ze Wout van Aert moeten missen. Zo zullen de schijnwerpers in Oud-Heverlee eens gericht zijn op wat andere namen. Zodra het weekend achter de rug is, zijn die in Italië dan wel weer voor Van Aert.

Voor de organisatoren is het sowieso jammer dat ze het zonder Van Aert moeten stellen op het BK/EK gravel. En ergens is het misschien ook vreemd, want Van Aert zal er wel bij zijn op het WK gravel en heeft dat toch ook aangeduid als een evenement dat hij graag op zijn naam wil zetten. Dan zou een EK in eigen land misschien wel de ideale voorbereiding zijn om straks op het WK te kunnen uitpakken. Momenteel ligt de focus van Wout van Aert echter nog altijd op het wegwielrennen. Velen hebben al geconcludeerd dat het te veel net niet was voor Van Aert dit seizoen, maar hij is nog altijd bezig om zijn palmares op te smukken. VAN AERT RIJDT COPPA BERNOCCHI Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de Coppa Bernocchi, de Italiaanse eendagskoers die maandag op het programma staat. En waar ene Wout van Aert present tekent. Van Aert is meteen ook de grote naam die daar heel wat aandacht zal opeisen. Met zijn status zal hij ook haast automatisch tot topfavoriet gebombardeerd worden. Het glooiende maar niet superzware parcours leent zich tot zowel een aanval als een groepssprint. Aan Van Aert om maandag de goede keuze te maken, met mannen als Matthews, Strong en Hirschi als zijn voornaamste concurrenten.