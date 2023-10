Greg Van Avermaet kijkt terug op zijn carrière: dit zijn zijn mooiste herinneringen

Greg Van Avermaet is zondag na Parijs-Tours renner af. Symbolisch, want hij won de koers in 2011.

Met Binche-Chimay-Binche rijdt Van Avermaet dinsdag zijn laatste koers op Belgische bodem, zondag rijdt hij dan zijn allerlaatste koers met Parijs-Tours. Daar won Van Avermaet zijn eerste klassieker in 2011. Symbolisch dus dat Van Avermaet daar zijn laatste koers zal rijden. "Dat laatste rugnummer en hesje worden dus wel speciaal voor mij", zegt Van Avermaert bij Het Nieuwsblad. Olympische Spelen en 2017 In zijn laatste week als profwielrenner kijkt Van Avermaet ook al even terug op de mooiste momenten. De Olympische titel in 2016 in Rio de Janeiro zal Van Avermaet natuurlijk altijd bijblijven. Al is er ook dat uitzonderlijke jaar van 2017. Van Avermaet won dan de Omloop, de E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. "Toen stond ik op één op de UCI-ranking. Ik heb hele mooie koersen gewonnen", besluit hij nog.