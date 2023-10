Lotto Dstny was op zijn hoede met Arnaud De Lie: "Zien dat vaker bij jonge renners"

Arnaud De Lie pakte zondag zijn tiende overwinning van het seizoen in de Famenne Ardenne Classic op spectaculaire manier. Ploegleider Nikolas Maes is onder de indruk.

Arnaud De Lie heeft geen last van de september blues. Hij won de GP van Québec, het Circuit Franco-Belge en vorige zondag nog de Famenne Ardenne Classic. En De Lie rijdt nog een paar wedstrijden, dus zijn aantal kan nog aandikken.

De Lie bevestigt in zijn tweede seizoen gewoon wat hij vorig jaar al deed, toen met negen overwinningen. "We zien vaak bij jonge renners die in hun debuutjaar goed presteren, dat het tweede jaar vaak een jaar is van frustratie, tegenslag en teleurstellingen", zegt ploegleider Nikolas Maes bij Sporza Daily.

Die terugval beleefde De Lie vorig al een beetje, toen hij er na augustus niet meer in slaagde om te winnen. Dat doet De Lie dit seizoen dus al beter, ook al was hij een tijd uit na een zware val in de Vierdaagse van Duinkerke.

"We waren op onze hoede met Arnaud, maar zijn tweede jaar is er een van verdere groei en ontbolstering. Hij bevestigt eigenlijk wat we al van dag één in hem zagen", stelt Maes nog.