Soudal Quick-Step ondergaat wet van de sterkste tegen Jumbo-Visma: "Onmogelijk"

Soudal Quick-Step zat net als Jumbo-Visma met drie renners in de kopgroep in de finale van de Coppa Bernocchi. Andrea Bagioli eindigde als beste van The Wolfpack op plek drie.

Soudal Quick-Step had in de kopgroep van negen Julian Alaphilippe, Fausto Masnada en Andrea Bagioli. Ze moesten het onder meer opnemen tegen een drietal van Jumbo-Visma met Jan Tratnik, Tiesj Benoot en Wout van Aert. Ook Hirschi, Albanese en Scaroni waren vooraan nog mee. "Jumbo-Visma zat daar met drie, dus dan is wegrijden ook lastig", zei Alaphilippe achteraf. "Ik heb het zelf nog wel geprobeerd op enkele kilometers van de meet, maar dat was vooral om na afloop geen spijt te hebben." Ook Andrea Bagioli, die als derde dus mee mocht op het podium, had eenzelfde soort verhaal. "Jumbo-Visma controleerde de aanval van Julian, waarna ik Van Aert probeerde te volgen voor de spurt. Ik probeerde er nog overheen te komen in de laatste meters, maar dat was zo goed als onmogelijk. Ik heb nergens spijt van, ik heb alles gegeven."