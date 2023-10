Wout van Aert staat voor eerste van drie kansen in Italië: "Verrast tijdens de verkenning"

Iets meer dan een week na het EK begint Wout van Aert aan zijn laatste doelen van het wegseizoen. In Italië rijdt hij maandag de Coppa Bernocchi.

Wout van Aert is in Italië om het WK gravel van komende zondag in Veneto voor te bereiden. Hij rijdt maandag de Coppa Bernocchi, dinsdag Tre Valli Varesine en donderdag Gran Piemonte om dan zondag af te sluiten op het WK gravel in Veneto.

Voor Van Aert een kans om nog eens te proeven van de overwinning. "Ik wil het seizoen afsluiten met een mooie week hier in Italië met drie mooie koersen en ook drie kansen om nog eens te winnen", zei Van Aert bij Cycling Pro Net.

De Coppa Bernocchi, in 2021 nog gewonnen door Evenepoel met een solo, eindigt traditioneel op een sprint. "Zondag heb ik het parcours wat verkend en ik was verbaasd dat er hier toch vaak een grote groep voor de zege strijdt. Ik ben benieuwd hoe het vandaag zal verlopen."