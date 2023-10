🎥 Hoe Wout van Aert alle gedoe over fusie toch even doet verstommen: "Het is business as usual"

Het mag zeker even over de glansprestatie van Wout van Aert gaan, in plaats van over de fusie. Van Aert heeft op Italiaanse bodem bewezen dat hij nog altijd kan winnen.

Terwijl iedereen op de voet volgt welke richting het uitgaat in de fusiedebatten tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, heeft Wout van Aert laten zien dat ook de koersen van dit seizoen er nog toe doen. Van Aert behaalde in de Coppa Bernocchi zijn vijfde overwinning van het jaar.

Meer was niet nodig om de commentator in de internationale Eurosport-uitzending enthousiast te maken. Die ziet hoe de ploeg van Van Aert verder gaat op het elan. "Het is business as usual voor Jumbo-Visma. Ondanks alle discussie naast de fiets."

Het beantwoorden van alle vraagtekens die er momenteel zijn, is iets voor later. "We vragen ons allemaal af in welke vorm ze zullen opereren volgend seizoen. Met wie, zonder wie? Voorlopig blijven ze doen wat ze het beste kunnen: wielerwedstrijden winnen."