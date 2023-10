'Nog drie scenario's als uitkomst van fusiegesprekken: bij het ene al meer sprake van superploeg dan bij het andere'

Sluiten Plugge en Lefevere een deal aan het einde van de fusiegesprekken en staat een superploeg op? Het is nog altijd koffiedik kijken, maar ondertussen lijken er nog drie scenario's over te blijven.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Eén van de scenario's is eerder een uitkomst uit noodzaak, waarbij een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step er niet komt. Soudal Quick-Step gaat dan mogelijk door onder de huidige naam, terwijl de geel-zwarte brigade dan bekend zou staan onder de nieuwe naam Amazon-Visma.

Amazon komt er sowieso bij als extra sponsor bij de Nederlandse formatie. Een mogelijkheid in geval van een fusie is dat de ploeg zou bestaan uit 26 renners van Jumbo-Visma, aangevuld met 6-7 renners van Soudal Quick-Step. De andere renners van Soudal Quick-Step worden dan uitbetaald tot eind 2024 en moeten vertrekken.

OOK VERTREK VAN JUMBO'S MOGELIJK

In scenario nummer 3 zou er helemaal sprake zijn van een superploeg, want enkel de hoogst aangeschreven renners uit beide kampen kunnen dan blijven. Ook bij Jumbo-Visma zouden dan enkele minder dure renners moeten vertrekken. Met ook in dit geval wel uitbetaling tot eind 2024 voor de renners die een andere ploeg moeten zoeken.