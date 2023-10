Omdat de fusie op til is? Soudal Quick-Step verandert het geweer van schouder over aanpak van volgend seizoen

In het bijzonder bij Soudal Quick-Step valt of staat zowat alles met het feit of de fusie er door komt of niet. Ondertussen moet het volgende seizoen toch al deels voorbereid worden.

Eerst was voorzien dat dat op de traditionele manier ging gebeuren. Hoewel het moment van de waarheid aan het naderen is, was Soudal Quick-Step volgende week van plan om een drie dagen lang durende teambuilding te houden. MET EVENEPOEL NAAR LOMBARDIJE EN DAN OP NAAR 2024 Dat zou betekenen dat ze het volgende seizoen op exact dezelfde manier voorbereiden als de voorgaande jaren. Het Laatste Nieuws meldt nu dat de teambuildingdagen uitgesteld zijn. De precieze reden van deze beslissing is niet bekend, maar het voedt uiteraard de speculatie over de fusie die al dan niet op til is. In elk geval gaat er ook nog aandacht naar het laatste doel van 2023. Remco Evenepoel zal met de hulp van zijn ploegmaats zondag de Ronde van Lombardije proberen winnen. Nadien zal de focus gericht worden op 2024. Het is alleen de vraag met welke renners en onder welke naam dat zal gebeuren.