Past INEOS of nieuw project van Jumbo-Visma het best bij Remco Evenepoel? "Dat ontbreekt nog een beetje bij hem"

Wat doet Remco Evenepooel? Het project van Jumbo-Visma vervoegen, naar INEOS trekken of gewoon in geval van geen fusie bij Soudal Quick-Step blijven?

Tijdens het gesprek in De Afspraak gingen ze toch vooral uit van een fusie. Marijn de Vries vergeleek dan de opties voor Evenepoel: naar Jumbo-Visma of naar INEOS gaan. "Ik zie in Remco Evenepoel een jongen die graag zelf het kopmanschap heeft en dat niet graag zou delen", stelt de Nederlandse ex-renster.

Dan zit er maar één ding op. "Ik zou zeggen dat hij naar INEOS gaat. Niet vergeten dat INEOS ook een ploeg is die erg wetenschappelijk werkt. Ik denk dat ze bij Jumbo-Visma wel van hem een stabielere renner kunnen maken voor het rondewerk."

© photonews

Dat is dan weer een troef waar de Nederlandse ploeg mee kan uitpakken. "Ze hebben laten zien dat ze daar in gespecialiseerd zijn. Ik denk dat dat er nog een beetje aan ontbreekt bij hem, ik kan me dus voorstellen dat dat heel interessant is. Maar ik denk dat het ook bij INEOS kan en dan hoef je het kopmanschap niet te delen."