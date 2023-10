Ploegmaats proberen Greg Van Avermaet stuipen op het lijf te jagen voor zijn laatste koers in België

Greg Van Avermaet wil nog één keer in eigen land knallen. Eerst hem de stuipen op het lijf jagen, dachten zijn ploegmaats.

Van Avermaet was voor de start van Binche-Chimay-Binche, zijn laatste koers in België, een interview aan het geven aan VTM. Dat interview ging door aan de ploegbus. Bij AG2R Citroën zagen ze hun kans om in het midden van het gesprek door de deur van de ploegbus een rubberen slang te laten verschijnen.

GOEDE SFEER BI PLOEG VAN AVERMAET

Het tovert bij Van Avermaet meteen een glimlacht op het gezicht. "Ze weten dat ik bang ben ben van slangen", bekent de ancien uit het wielerpeloton. "Maar ik heb deze slang al een paar keer gezien. Ik schrik er niet meer van."

Het heeft hem niet ontmoedigd om er nog een keer het beste van te maken. Hiervoor vertrouwt hij dan toch vooral op zijn benen en de fiets. "Ik ga de slang in de bus laten."