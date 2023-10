Resem kandidaten voor Kristallen Zweetdruppel bekend en gek genoeg staat ook Wout van Aert op de lijst

Tot de prijzen die elk jaar uitgereikt worden, behoort ook de Kristallen Zweetdrupppel. Wout van Aert maakt er ook kans op. Hij staat in elk geval op de shortlist. Wielerliefhebbers kunnen hun stem uitbrengen om de winnaar aan te duiden.

De Kristallen Zweetdruppel, de prijs voor beste helper, maakt elk jaar deel uit van de Kristallen Fiets, een verkiezing georganiseerd door HLN. Dit jaar zullen de prijzen uitgereikt worden tijdens een awardshow op 10 oktober. Een lijst met acht namen die in aanmerking komen voor de Kristallen Zweetdruppel is bekendgemaakt.

Het is een lijst over het mannen-en vrouwenwielrennen heen. De meest opvallende naam die er op voorkomt: Wout van Aert. Nochtans is Van Aert één van de kopmannen bij Jumbo-Visma, maar hij verzet tijdens het seizoen natuurlijk ook bergen werk. Vooral in de Tour, in dienst van Vingegaard, maar recent ook nog voor Kooij.

© photonews

Zo is het apart dat de naam van Van Aert erop staat, maar niet onverdiend. Er valt natuurlijk ook veel voor te zeggen om de prijs te overhandigen aan Nathan Van Hooydonck, die moest stoppen met koersen. Andere kandidaten zijn Jonas Rickaert, Laurens De Plus, Jasper De Buyst, Louis Vervaeke, Justine Ghekiere en Sanne Cant.