Sven Nys ziet totaal niet hoe het kan matchen en tipt op vertrek Remco Evenepoel: "Zou concurrent liever bekampen"

Sven Nys kijkt raar op van wat momenteel gaande is in de wielerwereld. Remco Evenepoel die vertrekt in geval van een fusie, dat is volgens hem het meest waarschijnlijke scenario.

Nys schoof mee aan tafel van De Afspraak om het over de fusiegesprekken tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step te hebben. "Het is als water en vuur met mekaar mengen. Ik heb het idee dat dat niet met mekaar te matchen valt. Er zijn een aantal pionnen binnen de Wolfpack die extra wetenschappelijk willen gaan werken, dat snap ik wel." Een verwijzing naar de clan-Evenepoel. "Het verhaal gaat al een aantal maanden dat Remco Evenepoel beter wetenschappelijk wil ondersteund worden, extra renners wil zien aangetrokken worden. Langs de andere kant ga je met je belangrijkste concurrent dan in dezelfde ploeg fietsen", wijst Nys naar Vingegaard met de Tour in het achterhoofd. DE AMBITIE VAN REMCO EVENEPOEL "Ik zou als Remco Evenepoel zijnde veel liever zo'n jongen bekampen dan dat ik met hem in de ploeg ga zitten. Die ambitie zal er bij hem wel zijn. Ik heb het gevoel dat Remco Evenepoel op zoek is naar iets anders en dat hij de rest van de ploeg ergens in wil implementeren." In die optiek zou Evenepoel aan kunnen sturen op een fusie. Niet om bij het nieuwe project te blijven, maar om te vertrekken. "Vanaf het moment dat er een fusie is, valt één WorldTour-licentie weg en zijn renners vrij om hun contract te ontbinden. Dan kan Evenepoel een andere weg inslaan en dat zal - denk ik - niet het verhaal van Visma zijn."