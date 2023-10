Tegenstand is nog altijd enorm onder de indruk: "Wout van Aert een fenomeen"

Dat de tegenstand hem nog altijd beschrijft als een fenomeen, geeft aan hoezeer Wout van Aert indruk maakt in het peloton. Ook al moet hij het dit jaar dan stellen met iets minder overwinningen.

In de Coppa Bernocchi was Van Aert dus nog wel een keertje aan het feest. Van Aert nam in de sprint de maat van alle medevluchters in de kopgroep. Vincenzo Albanese van EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador, moest vrede nemen met een tweede plaats.

LOF VOOR WOUT VAN AERT

Dat deed de Italiaan ook, zeker aangezien hij enkel voor een hele grote naam de duimen moest leggen. "Ik vind het wel een beetje spannend om op het podium te staan naast een fenomeen als Wout van Aert", looft Albanese de winnaar van de eendagskoers.

"Tweede worden achter hem is bijna hetzelfde als winnen", geeft Albanese aan wat voor een status Wout van Aert nog altijd heeft in het wielerpeloton.