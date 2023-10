Wout van Aert helemaal niet van plan om zich te laten verrassen en duidt de concurrentie aan op het WK gravel

Wout van Aert trekt zoals bekend naar het WK gravel. Zich daar laten verrassen door de concurrentie staat niet op de agenda.

In een persbericht van de organisatie heeft Van Aert het over wie zijn concurrenten zullen worden op het WK in Veneto. "Er zijn uiteraard de WorldTour-renners, maar ik moet ook de gravelspecialisten in de gaten houden. Ze zijn misschien wat minder bekend en kunnen voor een verrassing zorgen."

VAN AERT NOEMT ZIJN CONCURRENTEN

Van Aert is dus op zijn hoede, al zullen het toch vooral atleten zijn die hij kent uit het profpeloton die hem het vuur aan de schenen zullen leggen. "Als ik een paar namen moet noemen, zou ik zeggen: titelverdediger Gianni en Florian Vermeersch, en daarnaast Connor Swift van INEOS Grenadiers."

In 2023 deed Van Aert nog niet mee aan het WK gravelracen, nu wél. "Ik ben het pas echt gaan waarderen tijdens het eerste coronajaar. Ik heb met veel aandacht gekeken naar de opkomst van de discipline." Wat van cruciaal belang zal zijn, weet hij maar al te goed. "In gravelkoersen is het essentieel om het parcours goed te kennen."