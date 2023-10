Zware kritiek op fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step nog eens herhaald: "Het wordt een bloedbad"

De eventuele fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zorgt voor beroering. Een bloedbad, daar vreest AG2R-renner Oliver Naesen voor.

Naesen had zich al negatief uitgelaten over zo'n fusie en herhaalt zijn visie op de zaak in een gesprek met VTM. "Het is niet heel mooi als er een ploeg verdwijnt. Je kunt zoveel mensen een plaats geven als je wil. Er zullen 30 renners en 100 stafleden zijn die geen plek meer hebben volgend jaar."

Als de twee topploegen effectief samengaan, is daar geen enkele andere weg naartoe. En dan zullen er toch heel wat mensen plots zonder werkgever komen te staan, vreest Naesen. "Het wordt toch een bloedbad, denk ik."

© photonews

In het peloton is het dan ook een gespreksthema. "We spreken erover met de renners van Quick-Step, maar die weten zelf van niets. Een paar dagen geleden was dat toch nog zo. Vooral voor hen is het hopen dat de vloer niet onder hun voeten weggetrokken wordt binnen een paar dagen."