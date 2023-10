Geen Evenepoel of Roglic? 'INEOS Grenadiers loopt lijstje verder af op zoek naar ronderenner'

INEOS Grenadiers wil voor 2024 een absolute kopman binnenhalen. De zoektocht gaat nog altijd verder.

Remco Evenepoel werd al vroeg dit jaar in verband gebracht met een mogelijke overstap naar INEOS Grenadiers, maar onze landgenoot lijkt uiteindelijk toch voor het fusieverhaal met Jumbo Visma te kiezen.

Na Evenepoel leek de Engelse wielerploeg zijn blik volledig op Primoz Roglic te richten, omdat hij niet gelukkig was met zijn rol bij Jumbo Visma. Ondertussen lijkt het echter een uitgemaakte zaak dat de Sloveen op weg is naar BORA-hansgrohe.

INEOS Grenadiers loopt het rijtje met potentiële kopmannen om de Tour de France mee te winnen verder af. Volgens La Gazzetta dello Sport richt INEOS zijn pijlen nu op Juan Ayuso van UAE Emirates.

Of daar veel van in huis kan komen is maar zeer de vraag. De Spaanse beloftevolle renner heeft bij zijn huidige ploeg immers nog een contract tot 2028 en tegenover een mogelijk vertrek zal wel een stevige afkoopsom staan.

Ook Tadej Pogacar werkt al genoemd als mogelijke kopman, maar ook dat verhaal lijkt het helemaal niet te worden. INEOS won vier jaar geleden de Tour de France. De laatste rondewinst was in de Giro van 2021, ook met Egan Bernal.