Greg Van Avermaet scherp voor zichzelf na teleurstellend resultaat in laatste Belgische koers

Greg Van Avermaet heeft dinsdag zijn laatste wedstrijd in België gereden. In Binche-Chimay-Binche kon hij wel geen rol van betekenis spelen.

De wielercarrière van Greg Van Avermaet in België zit er na dinsdag helemaal op. Met een 28ste plaats in Binche-Chimay-Binche sloot hij die af. Niet echt het afscheid waarop hij zelf gehoopt had, gaf hij achteraf toe.

"Ik had niet de beste benen en het was wat afzien. Dus ik heb er niet echt veel van genoten", zei Van Avermaet bij HLN. Maar Van Avermaet kreeg wel veel felicitaties van de renners en het publiek, wat hem deugd deed.

Zondag in Parijs-Tours staat Van Avermaet echt voor de laatste keer aan de start van een koers. Symbolisch, want daar won Van Avermaet in 2011 zijn eerste klassieker. "Ik kijk er wel naar uit. Het is de laatste wedstrijd en ik probeer er zo veel mogelijk van te profiteren en te genieten in de mate van het mogelijke."