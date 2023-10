Ploegmaat spreekt klare taal over Remco Evenepoel: "Waar slaat dat op?"

Dries Devenyns zet een punt achter zijn profcarrière. Toch doet hij nog eens goed zijn zegje, iets wat niemand eigenlijk van hem gewoon is.

Al een tijdje is te horen dat Remco Evenepoel vindt dat Soudal-QuickStep in de richting van een meer wetenschappelijke manier van werken, zoals bij Jumbo Visma, moet opschuiven, maar dat vindt Dries Devenyns maar niets.

“Ik ziet dat niet zo, neen. Ik vind dat je als ploeg vooral jezelf moet blijven. QuickStep heeft altijd gedraaid op passie en vuur, op samen voor een doel gaan. Het DNA van Patrick Lefevere eigenlijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Met die dynamiek kan je voor mij net zo succesvol zijn als met dat obsessief wetenschappelijke. Patrick heeft uiteindelijk ook altijd boven zijn budget gepresteerd.”

Devenyns was ook een renner die niet graag in the picture stond. “Pers was voor mij altijd een opgave. Ik weet dat ik als renner publiciteit moet maken, maar voor mij is dat hard fietsen, geen domme uitspraken doen. Ik zie veel renners – en ook wel journalisten – die zichzelf groter maken dan ze zijn. Ik wil herinnerd worden als coureur, niet als flauwe plezante voor de camera.”

En ook over toptalenten als Andrew ‘AJ’ August denkt hij het zijne. “‘De nieuwe Evenepoel, maar met meer power’. Waar slaat dat op? Remco is de meest begaafde renner waar ik ooit mee heb gereden. Fysiek gewoon een ander niveau. Die heeft alles, ook power.”