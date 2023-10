Yves Lampaert bevestigt drastische beslissing van Soudal Quick-Step

Het geduld van de renners van Soudal Quick-Step lijkt stilaan op te geraken. Maar het lijkt erop alsof de onzekerheid nog wel even zal duren.

Voor Yves Lampaert is het nog altijd niet duidelijk wat de toekomst brengt voor hemzelf en voor het team. "Het is nog altijd een raadsel voor ons. Ik leef nog altijd in de overtuiging dat de ploeg gewoon doorgaat volgend jaar", zei hij bij VTM Nieuws.

Maar een teken aan de wand is alvast dat de teamdagen van Soudal Quick-Step, die van maandag tot woensdag zouden plaatsvinden, niet doorgaan. "De teamdagen zijn uitgesteld, niet afgelast", zei Lampaert nog daarover.

Dat die teamdagen uitgesteld worden, lijkt dus geen goed teken te zijn. Er heerst dus nog altijd heel veel onduidelijkheid over de uitkomst van de mogelijke fusie met Jumbo-Visma.

De hele ploeg blijft zo in onzekerheid leven. "Vragen om uitleg aan Patrick Lefevere? Ze zullen zelf ook wel weten dat er gecommuniceerd moet worden." Maar Lampaert vindt ook dat er beter gewacht wordt met communiceren, dan nu al iets te zeggen die uiteindelijk dan toch niet klopt.