Afscheidnemend renner spuwt zijn gal uit: "Ik stoor mij daar vaak aan"

Dries Devenyns rijdt vandaag nog de Gran Piemonte. Dan zit zijn profcarrière er op 40-jarige leeftijd helemaal op.

Zeventien jaar heeft Dries Devenyns als knecht doorgebracht in het peloton. Hij heeft wel ook een diploma van lichamelijke opvoeding op zak.

Alles qua trainingen lijkt dan een logische stap, maar als er één iemand is die tegen veel wetenschap in de koers is, dan is het wel Devenyns.

“Wetenschap en trainingsleer… Ik stoor mij daar vaak aan. Ik vind dat aan trainers en nutritionisten te veel macht wordt toegekend. Of laat het mij zo zeggen: renners laten hun zelfvertrouwen daar veel te veel van afhangen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Voor Devenyns mag het er allemaal wat natuurlijker aan toegaan. “Het idee bestaat: ik kan maar goed zijn als ik alles precies heb gedaan zoals zij het mij zeggen. Ik geloof in de gezonde, gelukkige atleet die op gewicht staat, hard traint en voldoende rust. Niet in de obsessieve atleet die ’s ochtends meteen zijn telefoon opent en afleest wat hij allemaal moet doen.”