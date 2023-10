Alberto Contador heeft uitgesproken mening over Remco Evenepoel: "Kan het me niet voorstellen"

Alberto Contador heeft zich uitgesproken over de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. De Spanjaard vindt het vooral een slechte zaak voor de sport.

Alberto Contador twijfelt echter of de fusie zal doorgaan. "Er zijn altijd geruchten. Ook toen ik zelf fietste, zag ik geruchten over me in de media verschijnen", zegt de Spanjaard bij Eurosport. Hij ziet vooral problemen met de fietsfabrikanten.

"We hebben het over hele machtige merken. Zij zullen waarschijnlijk geen afstand willen doen van hun teams." Bij Jumbo-Visma gaat het om Cervélo, bij Soudal Quick-Step over Specialized. Met dat laatste merk heeft Remco Evenepoel ook een apart contract.

Evenepoel en Vingegaard

Ook over Evenepoel heeft Contador vragen. "Ik kan me niet voorstellen dat Remco Evenepoel in een team zou willen zitten met een Tourwinnaar (Vingegaard, nvdr.), die volgend jaar zijn gele trui wil verdedigen", stelt Contador nog.

"Ik denk dat Remco naar de Tour wil en hij zal die in de toekomst ook willen winnen. Jumbo-Visma zal het moeilijk krijgen om de beste renners vast te houden", besluit de Spanjaard nog.