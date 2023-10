Is het verhaal van de cross voorbij? Laurens Sweeck geeft zijn mening

Cyclocross is een typisch Vlaams product. De vraag is echter hoelang het nog zal blijven bestaan.

Dit weekend wordt in Beringen de eerste A-veldrit in ons land gereden. Een typisch Vlaams product, al probeert men met een uitstapje naar de Verenigde Staten en andere landen het veldrijden internationaler te maken.

Zeker met de komst van het mountainbiken en het gravelracen zou het einde van de cross wel eens snel dichterbij kunnen komen. Laurens Sweeck denkt echter niet dat het snel zo’n vaart zal lopen met het veldrijden.

“Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en ikzelf vochten vorig seizoensbegin mooie duels uit. Naarmate het seizoen vorderde en Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock hun intrede maakten, werd de spankracht en aandacht alleen maar groter”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Ten tijde van corona leerden de mensen hun weekend op een andere manier invullen, maar vorig jaar mochten we weer op een grote belangstelling rekenen. Wat mij betreft is de cross zeker niet dood. Dat willen we zondag al tonen.”