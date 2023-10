WK-titel gravelracen verlengen? Gianni Vermeersch schat het zelf in

Vorig jaar pakte Gianni Vermeersch de wereldtitel in het gravelracen. Het is uitkijken of hij dat nog eens kan overdoen.

Gianni Vermeersch en gravelracen. Het lijkt een ideale combinatie te zijn. Vorig jaar pakte hij in het Italiaanse Veneto de wereldtitel en dat wil hij graag nog eens overdoen. Al was de generale repetitie vorig weekend in Oud-Heverlee niet ideaal. Vermeersch werd vierde op het EK gravelracen, derde op het BK dat in dezelfde koers gereden werd. “Het belangrijkste is dat de conditie goed zat”, vertelt Vermeersch aan de Krant van West-Vlaanderen, al moest hij ook toegeven dat hij op meer gerekend had. Dat doet hij nu ook voor het WK. “Uiteraard wil ik mijn wereldtitel verlengen. Simpel wordt dat niet, maar dat is uiteindelijk wel het doel”, klinkt het. En dan moet hij al zeker Wout van Aert achter zich laten. “Overal waar Wout start, is hij de topfavoriet. Maar goed, op zo’n WK gravel moet het allemaal meezitten. Dat was vorig jaar bij mij het geval, dus hopelijk heb ik zondag nog eens zo’n dag.”